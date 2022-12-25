Вооруженную банду, грабившую водителей на КАД, задержали в Петербурге

Троих подозреваемых в нападениях на водителей на КАД задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подозреваемых в ограблении водителей на КАД задержали в Петербурге. Сначала на троицу неизвестных пожаловался курьер, которого ночью 23 декабря подрезала «Киа Рио». Через 10 минут уехавшего на КАД доставщика вновь догнала иномарка, только в этот раз ей помогли еще два авто. Водители машин выбежали на трассу, избили курьера и, угрожая ножом, отобрали ценные вещи и все деньги.

- По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Троих подозреваемых задержали в течение двух суток. Их автомобили осмотрели, опечатали и поместили на территорию отдела МВД. Уже 24 декабря в полицию обратился еще один пострадавший от троицы и заявил, что в три часа ночи в пятницу его избили на 33-м километре внешнего кольца КАД. У мужчины забрали телефон, кошелек, банковские карты и документы, - рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В совершении второго грабежа подозревают ту самую троицу. Им грозит до семи лет лишения свободы.