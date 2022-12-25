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НовостиПолитика25 декабря 2022 13:05

Алиев и Пашинян приедут на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Однако их общая встреча с Владимиром Путиным не планируется
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Алиев и Пашинян приедут на саммит СНГ в Петербург.

Алиев и Пашинян приедут на саммит СНГ в Петербург.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян прилетят в Петербург на неформальный саммит СНГ. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Напомним, само мероприятие пройдет в Северной столице в течение двух дней, с 26 по 27 декабря. На саммит уже вылетел президент Беларуси Александр Лукашенко.

- Алиев и Пашинян ожидаются на саммите. Но трехсторонняя встреча не планируется, - подчеркнул Дмитрий Песков.

К слову, главы государств в последний раз встречались в конце октября в Сочи, а 9 декабря Владимир Путин отлично общался с Николой Пашиняном. Армянская сторона ранее не исключала, что их представители встретятся с Ильхамом Алиевым до конца 2022 года.