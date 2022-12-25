Трубу прорвало на "Международной". Фото: СОЦСЕТИ

Трубу прорвало у платформы на станции метро «Международная» в Петербурге. О небольшом подтоплении рассказала в соцсетях петербурженка Ольга Верещагина. По словам очевидца, в начале тоннеля забил фонтан. Судя по снимкам с места, от струи шел пар. Пользователи Сети тут же начали отшучиваться, что забил источник минеральных вод. К счастью, проблему оперативно устранили силами работников метрополитена, о чем «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе подземки.

- Движение поездов не изменилось, прорыв трубы в итоге устранили, - сказали в метрополитене.

Добавим, что с 1 января проезд в подземке, а также наземном транспорте Петербурга вновь подорожает. Цены на билеты по карте «Мир» и ЕКП приравняли к «Подорожнику». А проезд в метро по жетону вырастет на 5 рублей и составит 70.