Александр Лукашенко прилетел в Петербург на неформальный саммит стран СНГ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Петербург днем в воскресенье, 25 декабря. Напомним, глава союзного государства примет участие в неформальном саммите стран СНГ. Мероприятия пройдут с 26 по 27 декабря в Северной столицы. Ожидается, что в город прилетят и представители Азербайджана и Армении. Но между ними и Владимиром Путиным точно не будет общей встречи, о чем предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лукашенко прибыл за сутки до старта саммита. К самолету подали люксовый автомобиль «Аурус». Встречали президента Беларуси два губернатора – Петербурга и Ленобласти.

- Традиционная предновогодняя встреча глав государств СНГ в Петербурге. И традиционно губернаторы встречают прибывающих высоких гостей, - коротко рассказал о визите Лукашенко Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.