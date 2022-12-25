Беглов и Лукашенко провели рабочую встречу в Петербурге

Лукашенко и Беглов встретились в Петербурге для переговоров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, прибывшим в Северную столицу на неформальный саммит стран СНГ. Напомним, встречи глав союзных государств с Владимиром Путиным пройдут в городе с 26 по 27 декабря. Но Александр Лукашенко прибыл в Петербург специально на день раньше, чтобы обсудить с губернатором насущные вопросы по сотрудничеству.

- Между городом и Беларусью подписана дорожная карта по взаимодействию в сферах торговли, науки и гуманитарных связей. Александр Лукашенко и Александр Беглов обсудили вопросы экономических связей, - уточнили в пресс-службе Смольного.

К слову, в апреле 2023 года в Минске пройдут Дни Петербурга, а также очередное заседание совета по деловому сотрудничеству Северной столицы России и республики.