Две женщины пострадали в ДТП на Васильевском острове, где «Хендай» вылетел на тротуар

В ДТП на Васильевском острове пострадали две женщины, у них средние и тяжелые травмы. Фото: "Дорожный инспектор"

Полиция Петербурга рассказала подробности жуткого ДТП на Васильевском острове, в котором «Солярис» вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В аварии пострадали две женщины, 42 и 35 лет. Кроме этого водитель сбил два дорожных знака и улетел в кусты.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, обе сбитые женщины получили серьезные травмы. Что касается водителя, то о его состоянии не сообщается, но известно, что до момента аварии он промчался через красный сигнал светофора.

Водитель утверждает, что у него случился приступ. Фото: "Дорожный инспектор"

- Пострадавших женщин госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у них травмы тяжелой и средней степеней тяжести. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Дорожного инспектора», водитель «Соляриса» утверждает, что у него случился приступ во время вождения. Очевидцы же думают, что тот просто уснул.