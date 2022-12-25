У иномарки вырвало двигатель в смертельном ДТП на Выборгском шоссе в Петербурге

Смертельное ДТП произошло на Выборгском шоссе в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое смертельное ДТП произошло вечером 25 декабря на Выборгском шоссе в Петербурге. По словам очевидцев, несколько автомобилей столкнулись у дома №369. Одну из машин отбросило на обочину, у другой легковушки от силы удара вырвало двигатель. Видеозаписями с места происшествия поделились участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На них видно, как на асфальте лежит прикрытый одеялом труп человека.

- Один человек погиб. Авария в сторону Выборга, произошла в правой полосе, - уточняет один из авторов видео.

Пользователи Сети гадают о причинах ДТП. Тем временем на месте все еще дежурят сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. По предварительной информации, пострадало четыре автомобиля. Предполагаемый виновник ДТП мог быть якобы пьян, в чем уверены некоторые свидетели.