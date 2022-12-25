Водителя каршеринга, ездившего с трупом сбитого пешехода на крыше, отправили в СИЗО

Суд арестовал пьяного водителя каршеринга, ездившего по Петербургу с трупом сбитого пешехода на крыше. Фото: vk.com/dorinspb

Суд арестовал водителя каршеринга, который сбил пешехода и ездил с его трупом на крыше по Петербургу. Напомним, жуткое ДТП произошло в ночь на субботу, 24 декабря. За рулем арендованного «Киа Рио» находился пьяный 32-летний мужчина. Он проехал с трупом пару километров и бросил разбитое авто на перекрестке Морской набережной и Мичманской улицы. Задержали его в квартире неподалеку, где он живет. Суда он ждал сутки.

- По ходатайству следователя ГУ МВД России суд отправил мужчину в СИЗО. ПО факту ДТП возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что личность сбитого пешехода уже установили. Ему 39 лет. По данным «Дорожного инспектора, погибший мужчина жил в нескольких домах от места, где его сбили. Примечательно, что в кармане трупа нашли наркотики.