Жуткое видео момента ДТП в Петербурге, где «Солярис» сбил пешеходов на тротуаре, появилось в Сети

Видео момента ДТП на Васильевском острове, где авто сбило двух пешеходов. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткое ДТП на Васильевском острове в Петербурге, где «Солярис» сбил двух пешеходов на тротуаре, попала на камеру видеорегистратора. Записью в соцсетях поделился водитель Ефим Кравцов, оказавшийся на злополучном перекрестке. Напомним, за рулем «Соляриса» находился 30-летний гражданин Узбекистана. Судя по видео, машину унесло на тротуар еще перед светофором, на котором загорелся красный сигнал.

- Пострадали две женщины. Их увезли на скорой. Обе были в сознании, - вспоминает автор записи момента ДТП.

Как ранее рассказывали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у другой диагностировали травмы средней степени тяжести. По словам очевидцев, водитель «Соляриса» пытается списать происшествие на приступ, но свидетели аварии думают, что тот просто уснул за рулем. Полиция продолжает проверку по факту происшествия.