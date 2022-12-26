Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 26 декабря 2022 года

СК завел дело о хулиганстве на жителя Ленобласти, поджегшего квартиру с соседскими детьми. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночь на 26 декабря 2022 года: мы собрали главные новости прошедших суток. Основными, увы, были происшествия. Самое шокирующее произошло в Приозерском районе Ленобласти. Здесь пьяны 57-летний мужчина якобы из-за громкой музыки ворвался в соседнюю квартиру, где были две школьницы, и поджег жилище. Чтобы спастись, девочкам пришлось прыгать с третьего этажа.

- Несовершеннолетние позвонили в экстренные службы и воспользовались окном, чтобы выбраться на улицу, - сообщает пресс-службе Следственного комитета.

Мужчину задержали, на него завели уголовное дело о хулиганстве, что грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Не менее дикое происшествие случилось в Петербурге. В Василеостровском районе «культурной столицы» был найден каршеринг с...трупом на крыше. Позднее оказалось, что пьяный водитель сбил пешехода и ездил с его телом, пока не приехал домой.

Там же в Василеостровском районе проехавший на красный свет и вылетевший на тротуар автомобиль сбил двух женщин. Они серьезно пострадали.

А запасливая 70-летняя петербургская пенсионерка отдала мошенникам аж 16,5 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях.