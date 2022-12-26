Гололед, до -7 градусов и без осадков обещают в Петербурге в понедельник, 26 декабря

Синоптики предупреждают: в городе гололед. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменчивая петербургская погода продолжает катать жителей Северной столицы на американских горках. В понедельник синоптики обещают небольшой морозец и без осадков, но с гололедом. А уже к среде снова все растает и вернется ненавистная слякоть.

- 26 декабря в Петербурге без существенных осадков. Умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха составит -5...-7 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление немного понизится и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на вторник синоптики обещают похолодание до -10 градусов, но с наступлением дня начнет постепенно теплеть и к вечеру 27 числа термометры покажут уже лишь -2.

Среда начнется со снега, который перейдет в мокрый снег. Днем температура воздуха в городе поднимется до +1 градуса.