Вестибюль станции метро «Московская» открылся в Петербурге после ремонта

На "Московской" поменяли эскалаторы. Фото: Вице-губернатор Кирилл Поляков в телеграм.

26 декабря после долгого, почти годичного ремонта открылся второй вестибюль станции метро «Московская». Теперь пассажирам снова доступен ближайший вход и выход, если смотреть со стороны Пулково. Автобусная остановка для транспорта, идущего в аэропорт, возвращена на свое место к универмагу «Московский».

- В связи с открытием вестибюля 2 станции «Московская» с 26.12.2022 посадка пассажиров в автобусы маршрута № 39Э и маршрутов, следующих по Пулковскому шоссе, осуществляется на нечетной стороне Московского проспекта, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Напомним, что капремонт вестибюля, ведущего на Алтайскую улицу, шел с февраля 2022 года. В ходе работ была заменена облицовка стен и потолка, в том числе в тоннеле, идущем под Московским проспектом. Полностью перестроен наклонный ход с эскалаторами. А также заменены входные двери. Их сделали более удобными, в том числе для пассажиров с инвалидностью.