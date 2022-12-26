Третий синоптик дал прогноз погоды на новогоднюю ночь в Петербурге

Похоже, Новый год придется встречать все же при слякоти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Судя по всему, петербуржцам вновь придется встречать Новый год в слякоти. Уже третий синоптик дал свой прогноз на новогоднюю ночь. И третий раз жителям Северной столицы обещают близкую к нолю температуру.

- В Петербурге погода в праздничную ночь ожидается мягкая. Примерно от -2 до +2 градусов, - научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

А вот дождя, который может окончательно испортить настроение, пока не прогнозируют. Осадков или не будет, или будут, но совсем незаметные.

Напомним, что ранее уже двое специалистов огорчили горожан предварительным прогнозом на новогоднюю ночь. Синоптик Александр Шувалов сообщил, что ожидается температура около ноля, но без уточнения об осадках, а главный синоптик Петербурга Александр Колесов не исключил дождей в период с 31 декабря на 1 января.

Впрочем, пока это лишь предварительные прогнозы.