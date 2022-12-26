Брошенный в дереве каршеринг нашли на юге Петербурга

Еще один каршеринг пополнил статистику ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Еще один каршеринг попал в сводку дорожно-транспортных происшествий в Петербурге. На этот раз информация от очевидцев аварии пришла с юга города. А точнее, с бульвара Новаторов. Здесь местные жители нашли брошенную прокатную иномарку, застывшую в дереве с разбитой «мордой» .

- На бульваре Новаторов у дома 14 каршеринг не вписался в поворот и влетел в дерево, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, аварии на этом месте происходят регулярно. И разбитый каршеринг тут тоже не первый. Водитель нынешнего сбежал с места ДТП, оставив полиции разбираться в обстоятельствах происшествия: «Приехали пожарные и ДПС , скорая тоже уже на месте».

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что накануне суд арестовал водителя другой прокатной машины, который не только насмерть сбил пешехода, но и катался с трупом на крыше по Василеостровскому району. Причиной этой аварии стал алкоголь.