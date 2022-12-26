Большинство работающих петербуржцев пожелали себе повышения зарплаты в следующем году

Работающие петербуржцы пожелали себе повышения зарплаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Финансовое благополучие вышло на первый план в карьерных стремлениях жителей Петербурга. Если раньше работающие горожане говорили про реализацию личных проектов и достижение целей, то сейчас основная часть опрошенных просто хочет больше денег.

- Мужчины более прямолинейны в обозначении профессиональных целей: «Хочу больше денег!» Женщины хитрее: хотят, в принципе, того же, но своими главными задачами называют карьерный рост и повышение профессионализма, - сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, проводившего опрос.

О деньгах, как о главной составляющей карьеры, заявили 16% респондентов. Еще 14% стремятся в будущем году пройти курсы повышения квалификации. 8% намерены усилить профессиональные качества, а открыть свой бизнес хотят 3% работающих горожан.

При этом больше четверти (27%) трудоустроенных петербуржцев не строят никаких четких карьерных планов на будущий год. Из списка стремлений почти полностью исчезло и изучение иностранного языка для развития карьеры.