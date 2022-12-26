Пьяный мужчина ударил фельдшера скорой помощи в Петербурге

Пьяный житель Рыбацкого ударил фельдшера скорой помощи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина ударил фельдшера скорой помощи. В пятом часу утра 25 декабря 2022 года бригада медиков приехала на вызов к дому 7 по Шлиссельбургскому проспекту, чтобы помочь 43-летнему местному жителю, который был очень сильно пьян. Однако мужчина помощи не оценил и ударил рукой по лицу 38-летнего фельдшера.

- В итогу в больницу отправили всех - и фельдшера, и мужчину. У медика осталась ссадина верхней губы. После оказания помощи его отпустили домой, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Что касается мужчины, то он попал в больницу с сотрясением головного мозга, гематомой в скуловой области, алкогольной интоксикацией. Но мужчину, после оказания помощи, отправили не домой, а в отделение полиции, где составили протокол. Сейчас материал передан в следственные органы для дальнейшего процессуального решения.