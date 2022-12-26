Назван победитель рейтинга самых популярных новогодних салатов в Петербурге

Салат с лососем в Петербурге делают чаще, чем в других городах России. А победитель новогоднего стола - селедка по шубой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Селедка под шубой стала самым любимым новогодним салатом в Петербурге. Она обошла даже «Оливье», который, казалось бы, невозможно сдвинуть с пьедестала. Впрочем, рейтинг был составлен не по опросу горожан, а по их поисковым запросам в Интернете.

- Судя по числу запросов, главный новогодний салат - селедка под шубой. Традиционный для праздничного стола «Оливье» оказался на втором месте: возможно, его рецепт многие и так помнят наизусть, - сообщает пресс-служба сервиса Яндекс.Исследования.

Также петербуржцы часто искали, как приготовить салаты «Мимоза», крабовый, «Цезарь». В десятку поисковых запросов попали также салаты с креветками, с курицей и ананасами, с кальмарами, «Греческий» и «Гранатовый браслет».

А если брать в целом по стране, то Петербург выделяется салатом с горбушей. Этот рецепт ищут вдвое чаще, чем в других городах. Также в Северной столице больше, чем в где еще готовят салат из печени трески с яйцом и сырный.