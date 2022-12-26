Пьяный гонщик на Dodge устроил смертельное ДТП на Выборгском шоссе в Петербурге

Полицейские Выборгского района задержали виновника смертельного ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный гонщик на автомобиле Dodge устроил смертельное ДТП. Авария произошла в седьмом часу вечера 25 декабря 2022 года на Выборгском шоссе. 34-летний уроженец Волгоградской области, будучи пьяным, невнимательно ехал по дороге, спровоцировав массовую аварию. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Пьяный водитель Dodge, разворачиваясь у дома 369 корпус 6 по Выборгскому шоссе, не предоставил преимущество на дороге, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Приора». В свою очередь отечественный автомобиль столкнулся с попутным Kia Rio, - рассказали в полиции.

В Kia никто не пострадал. Пассажир Dodge попал в больницу, а пассажир «Лады», 31-летний мужчина, погиб на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Водителя Dodge задержали. Известно, что в 2022 году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.