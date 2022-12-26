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НовостиОбщество26 декабря 2022 8:43

400 елок изъято за неделю рейдов по Петербургу

Закрыто семь нелегальных торговых точек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ККИ провел рейды по нелегальным елочным базарам. Фото: ККИ СПб

ККИ провел рейды по нелегальным елочным базарам. Фото: ККИ СПб

Более 400 елок изъяли за неделю рейдов по елочным базарам Петербурга. С проверками по улицам Северной столицы ездили сотрудники Комитет по контролю за имуществом (ККИ). Их усилиями было закрыто семь нелегальных торговых точек.

- Несанкционированные торговые точки ликвидированы на проспектах Просвещения, Большевиков и Авиаконструкторов, Новосмоленской набережной, Долгоозерной и Гаккелевской улицах, Комендантском проспекте, - сообщает пресс-служба ККИ.

Кроме того, что торговцы лишились пушистого товара, из еще привлекут к ответственности за незаконную торговлю.

Напомним, что полный список легальный торговых точек, а их более 60, ранее публиковала «Комсомольская правда».