400 елок изъято за неделю рейдов по Петербургу

ККИ провел рейды по нелегальным елочным базарам. Фото: ККИ СПб

Более 400 елок изъяли за неделю рейдов по елочным базарам Петербурга. С проверками по улицам Северной столицы ездили сотрудники Комитет по контролю за имуществом (ККИ). Их усилиями было закрыто семь нелегальных торговых точек.

- Несанкционированные торговые точки ликвидированы на проспектах Просвещения, Большевиков и Авиаконструкторов, Новосмоленской набережной, Долгоозерной и Гаккелевской улицах, Комендантском проспекте, - сообщает пресс-служба ККИ.

Кроме того, что торговцы лишились пушистого товара, из еще привлекут к ответственности за незаконную торговлю.

Напомним, что полный список легальный торговых точек, а их более 60, ранее публиковала «Комсомольская правда».