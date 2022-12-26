Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на Софийской улице в Петербурге

Во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Фрунзенском районе. Авария произошла вечером 25 декабря 2022 года на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда. Столкнулись «Фольксваген Джетта», «Фольксваген Поло», а также «Мерседес GL500». Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 17:33 часов 36-летний водитель «Фольксваген Джетта», направляясь от КАД в сторону Дунайского проспекта, поворачивая на Грузовой проезд, столкнулся с «Фольксваген Поло», который ехал навстречу. При этом второй автомобиль столкнулся еще и с машиной «Мерседес GL500», - рассказали в полиции.

В итоге водитель «Поло», 34-летний мужчина, очень сильно пострадал. Бригада скорой помощи госпитализировала его в тяжелом состоянии. Спустя время он скончался в больнице.

Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия. Возбуждено уголовное дело.