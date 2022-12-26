Неизвестные подожгли факелом жилой дом в Красном Бору Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красном Бору Ленинградской области неизвестные чуть было не сожгли заживо молодую девушку. В ночь на 25 декабря 2022 года в поселке вспыхнул деревянный дом, в котором в это время находилась 19-летняя девушка. Постройка загорелась от брошенного факела. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Одноэтажный деревянный дом на улице Карла Маркса полыхнул 25 декабря около 01:40 ночи. По словам 19-летней хозяйки, неизвестный поджег входную дверь, - рассказал источник.

На место пожара приехали сотрудники полиции. Они смотрели место происшествия. Огонь успел подпалить входную дверь, а также сгорела крыша на площади четырех квадратных метров. С крыши дома сняли палку от факела, у двери нашли пластиковую крышку красного цвета и обгоревший фрагмент пластиковой емкости.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас полиция разыскивает поджигателей.