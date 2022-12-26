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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 9:25

Неизвестные подожгли факелом жилой дом в Красном Бору Ленобласти

В доме находилась 19-летняя девушка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Неизвестные подожгли факелом жилой дом в Красном Бору Ленобласти

Неизвестные подожгли факелом жилой дом в Красном Бору Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красном Бору Ленинградской области неизвестные чуть было не сожгли заживо молодую девушку. В ночь на 25 декабря 2022 года в поселке вспыхнул деревянный дом, в котором в это время находилась 19-летняя девушка. Постройка загорелась от брошенного факела. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Одноэтажный деревянный дом на улице Карла Маркса полыхнул 25 декабря около 01:40 ночи. По словам 19-летней хозяйки, неизвестный поджег входную дверь, - рассказал источник.

На место пожара приехали сотрудники полиции. Они смотрели место происшествия. Огонь успел подпалить входную дверь, а также сгорела крыша на площади четырех квадратных метров. С крыши дома сняли палку от факела, у двери нашли пластиковую крышку красного цвета и обгоревший фрагмент пластиковой емкости.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас полиция разыскивает поджигателей.