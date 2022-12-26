В ОЖД рассказали, когда поезд Деда Мороза приедет в Петербург

Поезд Деда Мороза приедет в Петербург к Рождеству. Фото: ОЖД.

Поезд Деда Мороза начинает свое путешествие по Октябрьской железной дороге. В хоте своего турне новогодний волшебник посетит несколько городов северо-западной части России. В том числе заедет в Ленинградскую область и Петербург. А точнее, Петергоф.

- В Санкт-Петербурге поезд сделает остановку на станции Новый Петергоф 6 и 7 января, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Здесь, также как и на вокзалах всех городов, где предусмотрены остановки, местных жителей будет ждать новогоднее представление. Билеты на него уже можно приобрести.

В путь дедушка отправится 27 декабря. И в этот же день его встретят в Твери. Потом будут Великие Луки, Псков, Великий Новгород, Чудово, Петрозаводск, Мурманск, Выборг, Тихвин. Путешествие по Северо-Западу окончится 8 января, когда Дед Мороз покинет зону ответственности Октябрьской магистрали.