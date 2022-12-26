Полиция поймала «танцора диско», который обманул на 800 тысяч рублей пенсионера из Выборга

Мошенник подменил пенсионеру 800 тысяч рублей на билеты банка приколов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативники угрозыска Главка полиции по Петербургу и Ленобласти проехали несколько сотен километров, чтобы задержать мошенника, обманувшего пенсионера из Выборга на 800 тысяч рублей.

- Под предлогом оказания помощи подменил денежные средства на сувенирные купюры «банка приколов», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшим от действий мошенника оказался 81-летниймужчина. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. А через некоторое время удалось установить и подозреваемого.

Мужчину, получившего прозвище «танцор диско» из-за видео с его задорными плясками, доставили в Выборг. Суд уже отправил подозреваемого под арест.