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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 10:32

Полиция поймала «танцора диско», который обманул на 800 тысяч рублей пенсионера из Выборга

Настоящие деньги мошенник заменил на билеты банка приколов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мошенник подменил пенсионеру 800 тысяч рублей на билеты банка приколов.

Мошенник подменил пенсионеру 800 тысяч рублей на билеты банка приколов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативники угрозыска Главка полиции по Петербургу и Ленобласти проехали несколько сотен километров, чтобы задержать мошенника, обманувшего пенсионера из Выборга на 800 тысяч рублей.

- Под предлогом оказания помощи подменил денежные средства на сувенирные купюры «банка приколов», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшим от действий мошенника оказался 81-летниймужчина. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. А через некоторое время удалось установить и подозреваемого.

Мужчину, получившего прозвище «танцор диско» из-за видео с его задорными плясками, доставили в Выборг. Суд уже отправил подозреваемого под арест.