Отчим избил насосом по голове пасынка в Петербурге

Подросток получил насосом по голове от отчима на севере Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге отчим в "воспитательных целях" избил своего пасынка насосом. Да так, что мальчику потребовалась госпитализация. Все произошло вечером 25 декабря 2022 года в Выборгском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В Выборгском районе несовершеннолетний получил травмы головы во время семейной ссоры. В квартире на Лесном проспекте воскресным вечером разгорелся скандал. Отчим подростка избрал самый непедагогичный способ "воспитания" приемного сына: схватил пластмассовый насос и два раза ударил им парня по голове, - рассказал источник.

В итоге, в 23 часа вечера бригада скорой помощи госпитализировала 15-летнего подростка в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. При осмотре медики выявили у юного пациента гематомы левой теменной области. Теперь отчима ожидают в полиции.