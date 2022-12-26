Складской комплекс на юге Петербурга выставили на продажу за 300 миллионов рублей

Склад в промзоне "Предпортовая" продают за 300 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупный складской комплекс, расположенный в промышленной зоне «Предпортовая», что в Московском районе Петербурга, выставили на продажу за 300 миллионов рублей. Объект будет реализован с торгов, которые состоятся уже в следующем году. А точнее, в феврале.

- Площадь объекта составляет пять гектаров, - сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Весь комплекс состоит из двух участков земли, а также одного готового офисно-складского здания и двух незаконченных построек. Одно - конторское, второе - складского назначения. В пользу объекта играет удобное расположение в районе Дунайской развязки, которая дает выход на Московское шоссе, а также находящееся рядом со складом Пулковское шоссе.

Комплекс продается по поручению одного из крупных российских банков.