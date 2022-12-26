Безработную петербурженку с 5 кг наркотиков задержали на Лесном проспекте / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которая разгуливала по улице с 5 килограммами наркотиков. Оказалось, что дома у нее еще столько же, и даже больше. Участницу преступной группировки поймали днем 24 декабря 2022 года у дома 37/6 по Лесному проспекту. 31-летняя петербурженка занималась перевозкой и сбытом веществ. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана 31-летняя неработающая женщина, у которой было изъято пять свертков общей массой более 4,9 килограмм наркотических средств. Во время обыска у нее дома было найдено еще 322 пакетика с различными наркотиками. Всего около 6 килограммов, - рассказали в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемую отправили под стражу, а правоохранители продолжили расследование, чтобы найти всех участников группировки.