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НовостиОбщество26 декабря 2022 11:16

МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

Вместе с этим прогноз обещает гололедицу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Во вторник будет ветрено и скользко.

Во вторник будет ветрено и скользко.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветрено и скользко будет в Петербурге во вторник. Об ухудшении погоды 27 декабря жителей и гостей Северной столицы предупреждают в городском управлении МЧС. А сами спасатели ссылаются на данные от гидрометцентра.

- 27 декабря ночью и в начале дня местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Петербуржцам напоминают, что при сильном ветре надо держаться подальше от деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов и всего того, что может упасть. Водителям советуют ставить машину на открытом месте, если нет гаража.

При этом со вторника начнется потепление, а уже в среду вновь будет слякотно. Такая погода с околонулевой температурой продержится до наступления Нового года.