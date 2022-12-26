Елизаветы смогут бесплатно посетить Царское Село 29 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все Елизаветы смогут совершенно бесплатно посетить Царское Село 29 декабря 2022 года. Вход в Екатерининский дворец в этот день будет бесплатным для тезок императрицы Елизаветы Петровны в честь ее дня рождения. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- Многое из того, что мы видим сегодня в Екатерининском дворце, в том числе залах Парадной анфилады, возникло по воле императрицы. «Веселая Елисавет», слывшая первой красавицей своего времени, любила балы, танцы, охоту и маскарады. Праздничные обеды, устраиваемые во дворце, поражали размахом, разнообразием яств и десертов из свежих овощей и фруктов. Правление Елизаветы Петровны ассоциируется с нескончаемым праздником и «золотым веком» Царского Села, - рассказали в музее.

Так, для того, чтобы получить право на бесплатное посещение музея, в кассе нужно показать документ, удостоверяющий личность, и получить бесплатный билет во дворец.