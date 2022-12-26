Пропавшую женщину с двумя детьми четыре дня ищут в Петербурге

Женщина с двумя детьми пропала в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция и волонтеры ищет в Петербурге женщину с двумя детьми. 22 декабря они ушли из дома в неизвестном направлении и с тех пор не вернулись и не дали о себе знать. Ориентировка на розыск опубликована на странице поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

- Просьба воздержаться в комментариях от версий, предположений, пожеланий и молитв. Среди большого количества сообщений можно потерять важную информацию. Комментарии для свидетельств и предложений помощи, - пишут поисковики в соцсетях.

Пропавшую женщину зовут Дарья Вахрамеева. Ей 25 лет. Нормального телосложения, рост 176 сантиметров. Волосы русые, глаза зеленые. Была одета в черное пальто, черный спортивны костюм и черные кроссовки.

Дети:

- Петров Рома, 8 лет. Рост 145 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Был одет в черные куртку, штаны, шапку и бежевый шарф. Кофта серая.

- Вахрамеев Тимофей, 2 года. Волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в желтый комбинезон, черные ботинки, бежевую шапку, коричневый шарф.

Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят звонить на экстренный номер 112 или по телефону «горячей линии» поискового отряда: 8-800-700-54-52.