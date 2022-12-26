Лидеры стран СНГ прибыли в Петербург

Лидеры стран СНГ прибыли в Пулково / Фото: Александр Дрозденко

В Санкт-Петербург прибыли лидеры стран СНГ. В Северной столице проходит неформальный саммит глав стран СНГ. 26 декабря 2022 года губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко приехали в аэропорт Пулково, чтобы встретить гостей.

- Встречи в Пулково - традиция и дань дипломатическому протоколу, - отметил Дрозеднко.

Так, в Петербург прилетели премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев и третий президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Днем ранее на саммит прибыл президент Белорусии Александр Лукашенко.