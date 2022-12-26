Петербургским спортсменам увеличат выплаты за победы на российских соревнованиях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургским спортсменам в два раза увеличат выплаты за победы на соревнованиях. Об этом 26 декабря 2022 года заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Так, атлетам, которые заняли высокие месте на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, чемпионатах России и спартакиадах молодежи увеличат ежемесячные выплаты от города, чтобы они могли частично заменить им зарплату.

- Наши спортсмены должны чувствовать внимание города. Увеличение ежемесячных социальных выплат победителям и призерам всероссийских соревнований позволит не допустить падения их доходов, - отметил Беглов.

Так, за первые, вторые и третьи места на российских чемпионатах спортсмены будут получать по 57 тысяч рублей в месяц. Ранее выплата составляла 29 тысяч рублей. За первое место на первенствах России среди юниоров выплата вырастет с 19,4 тысяч рублей до 38,8 тысяч рублей.

В 2023 году выплаты будут получать 1595 петербургских атлетов.