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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:38

Петербургским спортсменам в два раза увеличат выплаты за победы на соревнованиях

Ежемесячные выплаты частично смогут заменить спортсменам зарплату
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургским спортсменам увеличат выплаты за победы на российских соревнованиях

Петербургским спортсменам увеличат выплаты за победы на российских соревнованиях

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургским спортсменам в два раза увеличат выплаты за победы на соревнованиях. Об этом 26 декабря 2022 года заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Так, атлетам, которые заняли высокие месте на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, чемпионатах России и спартакиадах молодежи увеличат ежемесячные выплаты от города, чтобы они могли частично заменить им зарплату.

- Наши спортсмены должны чувствовать внимание города. Увеличение ежемесячных социальных выплат победителям и призерам всероссийских соревнований позволит не допустить падения их доходов, - отметил Беглов.

Так, за первые, вторые и третьи места на российских чемпионатах спортсмены будут получать по 57 тысяч рублей в месяц. Ранее выплата составляла 29 тысяч рублей. За первое место на первенствах России среди юниоров выплата вырастет с 19,4 тысяч рублей до 38,8 тысяч рублей.

В 2023 году выплаты будут получать 1595 петербургских атлетов.