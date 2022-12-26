Женщина сгорела заживо в пожаре на проспекте Солидарности в Петербурге

Женщина погибла пожаре на проспекте Солидарности в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельный пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. Днем 26 декабря 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в квартире дома на проспекте Солидарности. На место происшествия была направлена бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В 15:24 часов поступило сообщение о пожаре в доме 3, корпус 2, по проспекту Солидарности. В однокомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 4 квадратных метра, - рассказали спасатели.

С пожаром боролись 15 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. Менее, чем за час они справились в огнем. Однако, когда спасатели прибыли на место, то нашли в квартире погибшую женщину. Ее тело направлено в морг.

Устанавливают причины возгорания.