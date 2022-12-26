Более 8 млн туристов посетили Петербург в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург в уходящем 2022 году посетили более 8 миллионов туристов. В этом году туристический поток вырос по сравнению с ковидным периодом. Благодаря этому в казну города поступило порядка 366 миллиардов рублей. Об этом 26 декабря 2022 года во время радио обращения рассказал губернатор Александр Беглов.

- За этот год туристы внесли в экономику Северной столицы около 366 миллиардов рублей. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году. С ростом турпотока увеличилась загрузка гостиниц. Среднегодовой показатель составил 50 процентов, на 15 процентов выше, чем в прошлом году, - отметил градоначальник.

Прежде всего приезжают гости, которые хотят побывать в петербургских музеях и театрах, считает Беглов. Помимо этого, многие приезжают на деловые форумы, праздники и фестивали.