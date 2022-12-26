Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 января

Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге до 31 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге до 31 января. В городе продолжит действовать постановление №121. Об этом вечером 26 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

- Ограничения продлены по предписанию главного санитарного врача Петербурга. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции продлены до 31 декабря. В городе все еще нельзя проводить и посещать публичные мероприятия без специальных согласований. В рамках ковидных ограничений также продолжает действовать запрет на курение кальяна в общественных местах.

При этом в Петербурге растет заболеваемость ОРВИ и гриппа. Поэтому в больницах и социальных учреждениях введен масочный режим, а школьников младших классов уже отпустили на каникулы.