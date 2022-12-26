Пробки выросли до 8 баллов в Петербурге к вечеру 26 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с самого утра 26 декабря и до вечера держится высокий уровень пробок. Весь центр и юг города в серьезных заторах. В первую очередь это связано с проведением в городе неформального саммита глав стран СНГ. На время даже был закрыт проезд по Московскому проспекту. К вечеру 26 декабря уровень пробок вырос до 8 баллов.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внешняя сторона, от Дачного проспекта до поста ГИБДД. Длина пробки 9 километров, - сообщает сервис "Яндекс".

В центре Петербурга очень тяжелая ситуация на Невском проспекте, Садовой улице, а также Литейном проспекте. Стоят все набережные.

В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 20 часам достигнут 4 баллов.