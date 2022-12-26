Более 650 тысяч кубометров снега вывезено из Петербурга с начала зимы

Специалисты ликвидируют последствия снегопадов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала зимы дорожные предприятия города отправили на утилизацию более 650 тысяч кубометров снега. В общей сложности за этот период выпало почти полметра осадков. Из-за того, что за последние семь дней в Петербурге намело больше нормы, специалисты до сих пор не успели ликвидировать последствия снегопада.

- Ускорить вывоз снега пришлось, когда началась оттепель и все валы по краям дорог начали таять. На снегоплавительные пункты вывозили по 40 тысяч кубометров снега в сутки, на улицах работали до 1000 единиц техники, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Кроме этого, в дни оттепели сотрудники предприятий прочищали патрубки и ликвидировали подтопления. А когда прогнозировались заморозки, специалисты обрабатывали поверхности противогололедными материалами.