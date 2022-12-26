20 пожарных почти два часа тушили частный дом в Выборгском районе Петербурга

Здание с пристройкой сгорело полностью Фото: Олег ЗОЛОТО

Мощный пожар произошел в Выборгском районе Петербурга вечером в понедельник, 26 декабря. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Центральной улице поступило в 17:39. Загорелся частный дом с пристройкой, - говорится в сообщении ведомства.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, они установили, что одноэтажное здание площадью 6 на 8 метров и пристройка размером 2 на 3 метра выгорели по всей площади. Специалисты боролись с огнем на протяжении почти двух часов. Ликвидировать возгорание удалось в 19:16.

По предварительной информации, в происшествии никто из жильцов дома не пострадал. На место пожара выезжали четыре пожарные машины и 20 спасателей МЧС.