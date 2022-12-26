Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду

Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге. Причиной такого решения стал прогнозируемый сильный ветер. В Росгидрометцентре сообщили, что с 23 часов 26 декабря до 14 часов 27 декабря на территории города будет сильный ветер.

- Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду, - объяснили в пресс-службе Смольного.

Правительство Петербурга просит жителей и гостей города быть осторожными на улице и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 26 декабря Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 января. В городе нельзя проводить и посещать массовые мероприятия без согласования. Кроме этого, из-за роста заболеваемости гриппом введен масочный режим в больницах и соцучреждениях.