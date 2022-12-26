Более 8% помещений для аренды пустуют на Невском проспекте в Петербурге

На Невском проспекте стало меньше свободных помещений Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году на Невском проспекте в Петербурге стало меньше свободных помещений для аренды. Вакантность снизилась до 8,1%. По словам экспертов, это связано с повышенным спросом на торговые помещения, открытием магазинов локальных брендов и запуском новых заведений общепита.

- В 2022 году увеличился туристический поток, ушли или приостановили свою деятельность международные бренды. Это все повлияло на развитие Невского проспекта в Петербурге, - сообщает консалтинговая компания NF Group.

Лидирующее положение в структуре открытий на Невском проспекте занимают заведения общественного питания. Они составили 42% от общего количества открытий за год. Открылись 33 заведения, но 22 – закрылись. 15% от общего количества открытий пришлось на сегмент одежды и обуви. 5% открытий – магазины табака.