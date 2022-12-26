Росприроднадзор проводит проверку после обнаружения пятен нефтепродуктов на Неве

Радужные пятна появились на Неве. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

В районе Свердловской набережной в Петербурге были замечены радужные разводы на Неве. Происшествием заинтересовался Росприроднадзор по СЗФО. Ведомство начало проверку с подозрением на то, что эти пятна появились от нефтепродуктов.

- Согласно предварительной информации, полученной от Выборгской ТЭЦ-17, причиной появления пятен нефтепродуктов на акватории Невы утром 26 декабря мог стать дефект трубной системы маслоохладителя, - говорится в сообщении регионального Росприроднадзора.

Проверка продолжается. Специалисты будут выяснять, достоверную ли версию предоставили сотрудники ТЭЦ. Тем временем, аварийная городская служба занимается ликвидацией загрязнения. Специалисты обрабатывают акваторию активной пеной.