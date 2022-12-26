Основатель театра «Лицедеи» Александр Скворцов умер в Петербурге

Артист всю жизнь посвятил служению в театре. Фото: vk.com/theatre_licedei

Артист театра «Лицедеи» Александр Скворцов ушел из жизни 26 декабря. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба театра.

- Будучи одним из основателей театра «Лицедеи», Александр Скворцов до самого последнего дня служил именно в нем. Его образ будет жить в наших сердцах вечно, - говорится в сообщении учреждения.

С 1968 года Александр Скворцов был напарником Вячеслава Полунина. Артисты выступали в дуэте. В 80-е годы Скворцов стал одним из самых востребованных преподавателей пантомимы во всем Советском союзе. Тогда у него была своя студия при Ленинградском дворце молодежи.

В комментариях к посту во «ВКонтакте» о смерти артиста пользователи недоумевают, как такое могло произойти. Еще 24 декабря актер выступал на сцене «Лицедеев», а сегодня его не стало. О дате и месте проведения прощания станет известно позже.