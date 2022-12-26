Детский сад на 215 мест и новый спорткомплекс планируется построить в Петербурге

Детский сад на 215 мест появится в Приморском районе Фото: Артем КИЛЬКИН

Детский сад и спортивный комплекс планируют построить в Петербурге. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Смольного. Детское учреждение построят в Приморском районе. В здании будет три этажа. На его возведение потребуется 20 месяцев. Детский сад смогут посещать 215 дошкольников.

- Нашей обязательной практикой стало возведение жилых кварталов одновременно с социальными учреждениями. Застройщики это условие соблюдают. Мы систематически ликвидируем дефицит социальных объектов, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Через два года планируется полностью закрыть дефицит социальных объектов и перейти к плановому строительству социальной инфраструктуры в новых кварталах.

Кроме детского сада, в течение трех лет планируется закончить строительство двухэтажного спортивного комплекса. Там появится зал для борьбы и зона тренажеров. Оба здания, детский сад и спорткомплекс, будут переданы в городскую собственность.