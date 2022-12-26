Волонтеры ищут 42-летнего петербуржца, пропавшего два месяца назад

Волонтеры ищут 42-летнего петербуржца. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 42-летнего мужчину, который пропал в Петербурге два месяца назад. Ориентировка с фотографией петербуржца появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Мужчина 1980 года рождения пропал в Петербурге 24 октября. С того дня нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего жителя Северной столицы составляет 205 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем была бежевая куртка на молнии, светло-бежевая толстовка, синие джинсы и темные туфли.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые в ближайшее время готовы отправиться на поиски пропавшего мужчины.