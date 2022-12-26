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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 20:17

Петербуржец, до смерти избивший свою знакомую, получил 9 лет колонии

Пьяный мужчина не менее 25 раз ударил женщину
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд вынес приговор мужчине, жестоко убившему свою знакомую

Суд вынес приговор мужчине, жестоко убившему свою знакомую

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор мужчине, который насмерть забил свою знакомую. Инцидент случился в октябре прошлого года в доме на Южном шоссе. Осужденный был пьян. Между ним и женщиной начался внезапный конфликт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Во время ссоры мужчина нанес знакомой не менее 25 ударов руками и ногами по разным частям тела. От полученных травм она скончалась. В медучреждение ее привезли еще живой, медики боролись за ее жизнь, но спасти не удалось, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на девять лет. Это время преступник проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он выплатит деньги за моральный ущерб – три миллиона рублей. Приговор пока еще не вступил в законную силу.