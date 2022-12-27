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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 21:00

Пожарные тушили два автомобиля на Планерной улице в Петербурге

Сначала вспыхнула «Ауди», а потом «Форд Транзит»
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали две пожарные машины

На место ЧП выезжали две пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два автомобиля вспыхнули в Приморском районе Петербурга вечером в понедельник, 26 декабря. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Планерной улице поступило в 23:12. На место ЧП сразу выехали спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные смогли ликвидировать возгорание через полчаса, в 23:41. В машине «Ауди» сгорели некоторые части. Но пострадал не только этот автомобиль. Досталось и рядом стоящему «Форду Транзит». У машины оплавилась фара.

По предварительной информации, никто из водителей и пассажиров иномарок не пострадали. На место пожара выезжали две пожарные машины и десять спасателей.