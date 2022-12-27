Александр Бастрыкин поручил проверить застройку завода «Ригель» в Петербурге

СК Петербурга проверит застройку завода по поручению Бастрыкина Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку на застройке аккумуляторного завода «Ригель». К председателю СК обратились градозащитники Петербурга, которые просили сохранить исторические корпуса здания.

- Жители Петербурга считают, что застройщик, возможно, планирует начать снос корпусов завода на улице Профессора Попова, 38 в новогодние праздники и на месте предприятия построить жилой дом, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СК провести проверку и доложить об обстоятельствах. Центральный аппарат ведомства будет контролировать ход проверки.

К слову, в этот же день председатель СК поручил провести проверку одного из театров Петербурга. В органы поступило обращение, в котором говорится о возможном хищении средств при реконструкции здания культурного учреждения.