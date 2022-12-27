Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 декабря 2022 21:12

Александр Бастрыкин поручил проверить застройку завода «Ригель» в Петербурге

Неравнодушные жители города сообщили, что здание могут снести на новогодних каникулах
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК Петербурга проверит застройку завода по поручению Бастрыкина

СК Петербурга проверит застройку завода по поручению Бастрыкина

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку на застройке аккумуляторного завода «Ригель». К председателю СК обратились градозащитники Петербурга, которые просили сохранить исторические корпуса здания.

- Жители Петербурга считают, что застройщик, возможно, планирует начать снос корпусов завода на улице Профессора Попова, 38 в новогодние праздники и на месте предприятия построить жилой дом, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СК провести проверку и доложить об обстоятельствах. Центральный аппарат ведомства будет контролировать ход проверки.

К слову, в этот же день председатель СК поручил провести проверку одного из театров Петербурга. В органы поступило обращение, в котором говорится о возможном хищении средств при реконструкции здания культурного учреждения.