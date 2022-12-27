Метель и до -13 градусов прогнозируют в Ленобласти 27 декабря

В Ленобласти 27 декабря ожидается метель и снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 27 декабря. Небольшой и сильный снег пройдет в большинстве районов региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В отдельных районах ожидается метель. Скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов, а днем будет от двух до семи градусов со знаком минус. На дорогах днем будет сложная обстановка, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в Петербурге. Скорость ветра разных направлений составит от 7 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от -8 до -10 градусов. А днем потеплеет: от -2 до -4 градусов. Атмосферное давление пойдет на понижение. На дорогах ожидается гололедица.