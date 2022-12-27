Многодетные петербуржцы готовятся разводиться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 27 декабря 2022 года: главные события минувших суток. Основным стало открытие второго вестибюля станции метро «Московская». Он был на ремонте с февраля. Теперь удобнее стало не только пассажирам подземки, но и тем, кто еде в аэропорт. Остановка автобусов вернулась на прежнее место к универмагу «Московский».

А из плохих новостей - прогноз погоды. Увы, но синоптики, в количестве трех человек, пообещали петербуржцам слякотный Новый год. Как ни крути, но получается, что в ночь с 31 на 1 термометры покажут около ноля градусов. А вдобавок может пойти дождь.

Кроме этого Смольный договорился с сотовыми операторами о правилах установки вышек связи. На продажу выставили очередную «самую дорогую квартиру» - за миллиард рублей. Московский район получил печальное звание рекордсмена по числу смертельных ДТП.

Горэлектротранс пообещал, что трамваи и троллейбусы (не все) будут работать круглосуточно в новогодние каникулы.

А многодетные семьи Петербурга готовятся затягивать пояса из-за оптимизации выплат. Смольный намерен перейти на «адресный» подход. То есть чиновники будут решать, достаточно семье денег, чтобы не платить пособия, или же можно расщедриться. Многодетные родители уже готовы подавать на разводы, чтобы сохранить выплаты. Без них придется очень туго.