В Петербурге поймали «ясновидящую» после снятия порчи с пенсионерки за 347 тысяч рублей

Полиция ищет пострадавших от действий гадалки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали гадалку, которая, как предполагает следствие, обманом выманила у 79-летней пенсионерки 347 тысяч рублей. Пожилая женщина доверилась «ясновидящей» и осталась безо всех накоплений.

- Объявление об услугах гадалки заявительница ранее нашла в газете, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Договорившись о встрече, пенсионерка приехала домой к гадалке на улицу Композиторов. После проведения обряда снятия порчи, «ясновидящая» забрала деньги и вытолкала пожилую клиентку за дверь.

Все это произошло еще в августе. Пенсионерка долго ждала, пока магия подействует. Но потом все же поняла, что ее, видимо, обманули. И пошла в полицию. Там возбудили дело о мошенничестве и задержали 44-летнюю подозреваемую.

Всех, кто узнал подозреваемую и имеет к ней претензии, просят обращаться в полицию. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Тех, кто пострадал от действий гадалки просят обращаться в дежурную часть УМВД по Красногвардейскому району Петербурга: +7 (812) 224-02-02 или +7 (964) 386-28-66.