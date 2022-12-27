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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 6:12

В Петербурге поймали «ясновидящую» после снятия порчи с пенсионерки за 347 тысяч рублей

Сейчас полиция выясняет, кто еще мог стать жертвой гадалки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция ищет пострадавших от действий гадалки.

Полиция ищет пострадавших от действий гадалки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали гадалку, которая, как предполагает следствие, обманом выманила у 79-летней пенсионерки 347 тысяч рублей. Пожилая женщина доверилась «ясновидящей» и осталась безо всех накоплений.

- Объявление об услугах гадалки заявительница ранее нашла в газете, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Договорившись о встрече, пенсионерка приехала домой к гадалке на улицу Композиторов. После проведения обряда снятия порчи, «ясновидящая» забрала деньги и вытолкала пожилую клиентку за дверь.

Все это произошло еще в августе. Пенсионерка долго ждала, пока магия подействует. Но потом все же поняла, что ее, видимо, обманули. И пошла в полицию. Там возбудили дело о мошенничестве и задержали 44-летнюю подозреваемую.

Всех, кто узнал подозреваемую и имеет к ней претензии, просят обращаться в полицию. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Всех, кто узнал подозреваемую и имеет к ней претензии, просят обращаться в полицию. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Тех, кто пострадал от действий гадалки просят обращаться в дежурную часть УМВД по Красногвардейскому району Петербурга: +7 (812) 224-02-02 или +7 (964) 386-28-66.