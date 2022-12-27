Метель и минус 4 градуса ждут Петербург 27 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последние дни оттепели успел полностью растаять снег. Но очередная метель снова укутает город белым одеялом. По прогнозу синоптиков уже 27 декабря 2022 года в Северной столице пройдет снег, местами даже метели. Насколько они окажутся интенсивны, пока неизвестно. Об этом рассказали в центре "Фобос".

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует теплый атмосферный фронт с запада. Его усилиями в регионе облачно, пройдет снег, местами возможны метели, на дорогах и тротуарах гололедица, - рассказали специалисты.

Днем в Петербурге легкий мороз до 2-4 градусов, по Ленинградской области от 1 до 6 градусов ниже нуля. Ветер окажется теплым, юго-восточным 6-11 метров в секунду с порывами.

В среду, 28 декабря, в Петербурге снова потеплеет до нуля. На Новый год горожан ожидает дождь.